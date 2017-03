Da Redação/Extra MT

A secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sinop participou, na última semana, na capital do Estado, de um encontro com o Governo Estadual e representantes municipais, como secretários e coordenadores de turismo, para discutir e implementar ações de desenvolvimento e fortalecimento do turismo local.

De acordo com um dos coordenadores dos trabalhos, o secretário estadual adjunto de Turismo, Luis Carlos Nigro, o principal motivo de reunir os municípios é, além de fortalecer o setor, levantar e pontuar as necessidades de forma que possam facilitar o desenvolvimento do turismo de cada cidade ou região de acordo com a realidade de cada município.

A turismóloga, Leidiane Viegas, que representou a cidade de Sinop, adianta que o município não tem vocação para o turismo de lazer, que o forte é o turismo de negócios. “A reunião foi bastante técnica e serviu para termos orientações do sistema Sigcon, das novas linhas de crédito voltadas para a área e como buscá-las”.

Ainda segundo a turismóloga, a nova identidade do turismo regional apontada pelo estudo realizado pelo Governo do Estado, contribuirá para as ações locais. “Sinop passa a ter uma nova identidade, agora passa a ser chamada e conhecida como Portal do Agronegócio, não mais como Portal da Amazônia. Isso nos ajudará, inclusive, na hora de buscar novos investidores e investimentos”, pontua revelando que, com Sinop, estão Nova Ubiratã, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Daniel Brolese, revela que fortalecer o turismo de negócios e atrair políticas públicas para o seu desenvolvimento são ações programadas para a sua secretaria que, já se prepara para levar o nome do município e divulgar suas potencialidades durante a Feira Internacional de Turismo, FIT Pantanal, que acontecerá em Cuiabá de 20 à 24 do próximo mês e tem a previsão de atrair um público de, pelo menos, 100 mil pessoas.

“É muito importante estarmos levando Sinop à eventos como esse. A Feira é uma vitrine para o mundo, pois seu cunho é de âmbito internacional. Este mês, por exemplo, está sendo divulgada em Portugal e Alemanha. Vamos trabalhar, arduamente, para fortalecer o turismo e seus gargalos, pois vejo que esta seja uma das formas de auxiliar a economia a superar a tão falada crise econômica que se instalou no país”.

Fonte: Assessoria Prefeitura