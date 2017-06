Tweet no Twitter

Da Redação/Extra MT

Foi dado posse nesta quinta-feira, 22, ao Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDEC), com funções consultivas e de assessoramento e que tem a finalidade de opinar, sugerir, indicar e propor medidas que objetivem o incremento e o desenvolvimento da atividade turística em Sinop.

Criado pela Lei Municipal 1310/2010, o COMTUR é composto por representantes do Poder Executivo, do segmento turístico, da área de artesanato, por entidades de classe e comunidade em geral.

A primeira reunião entre os membros foi realizada, já, no ato da posse. Dentre os vários assuntos discutidos, a importância de conscientizar a classe comercial e empresarial de que o turismo não é feito apenas de sol e praia.

Enfáticos, todos têm a concepção de que o turismo é uma atividade muito mais ampla do que as pessoas enxergam. Todos concordam que o turismo de negócios que é sustentado em Sinop, movimenta a economia, apenas, de segunda à sexta-feira, o que em um paralelo, pode ser visto como o que acontece na capital federal, que tem as suas ruas e comércio esvaziados durante os finais de semana.

“Sinop é uma cidade com vocação para turismo de negócios por isso nós, enquanto Conselho, precisamos implementar políticas públicas atrativas para que o turista permaneça em nossa cidade no final de semana ajudando a gerar divisas e fomentar a economia local”, disparou a presidente do COMTUR, Juliana Centena.

O representante do segmento turístico, Marcelo Kreibichi complementou a fala da presidente dizendo que: “precisamos listar todos os benefícios que o turismo traz para a nossa cidade e mostrar que o turismo é muito maior do que fomentar o hotel e o restaurante”.

Pontos importantes como o inventário turístico e o calendário de eventos do município foram abordados, assim como a importância de buscar a realização de grandes eventos. “Acho que a indústria limpa (educação e saúde) está sendo pouco explorada. Precisamos buscar, e isso não é papel apenas da prefeitura, congresso médico, congresso de odontologia ou da educação”, sugeriu Kreibich

O COMTUR tem vigência por dois anos e é constituído, através de Decreto Municipal (124/2017) assinado pela prefeita Rosana Martinelli (PR), por (presidente) Juliana Centena, (vice-presidente) Iara Knabben, (representantes do Poder Executivo) Leidiane Viegas, Viviane Dendena, Daniel Coutinho, (representantes do segmento turístico) Juliana Centena, Marcelo Kreibich, (representante da área de artesanato) Nair Schneirder, Anderson Maciel, (representantes de entidades de classe) Márcia Cordeiro e Mauro Dall’Agnol, (representantes da comunidade em geral) Adriane Behling e Anderson dos Santos.

Novas demandas estão sendo levantadas e serão discutidas na próxima reunião do Conselho, marcada para acontecer no dia 21 de julho, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico que fica anexa ao Centro de Eventos Dante de Oliveira, na Avenida Alexandre Ferronato, 1645 – setor industrial sul.

Fonte: Assessoria Prefeitura