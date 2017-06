Da Redação/Extra MT

O governador Pedro Taques vistoriou, nesta sexta-feira (23.06), as obras de duplicação da Rodovia Helder Candia (MT-010) e de construção de uma trincheira de 365 metros de comprimento, localizada no entroncamento da “Estrada da Guia” com a Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), a “Estrada da Chapada”. Nestas duas obras, serão investidos mais de R$ 55 milhões.

Acompanhado do secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, e do secretário adjunto de Turismo, Luiz Carlos Nigro, o governador acompanhou de perto a etapa de escavação da construção da Trincheira. Taques frisou a importância da obra para desafogar o trânsito nesta região da capital.

“A importância desta obra é desafogar todo o transito do Centro Político Administrativo que possui mais de 8 mil servidores, além de facilitar a saída de Cuiabá para Chapada dos Guimarães, para o Distrito da Guia, Acorizal, Rosário Oeste e todo o Nortão do estado, já que teremos as duplicações com uma concepção moderna contendo ciclovia no canteiro central”, disse Taques.

A Estrada da Guia será duplicada entre o entroncamento com a MT-251, e o trevo de acesso ao Rodoanel. Com a expectativa de ser finalizada no segundo semestre de 2018, juntamente a trincheira.

Serão investidos mais de R$ 30 milhões em recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) para a duplicação da Rodovia MT-010. A obra é esperada há muitos anos pela população da Baixada Cuiabana. Já na construção da trincheira, serão investidos R$ 25 milhões em recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Turismo (Prodestur), gerido em Mato Grosso pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

Taques destacou que todas as saídas estaduais da Capital são duplicadas simultaneamente, um feito inédito da atual administração do Governo do Estado. “Este programa é o Pró-Estradas Vale do Rio Cuiabá, em que todas as saídas estaduais de Cuiabá serão duplicadas – tanto a Estrada da Chapada, como a Estrada da Guia e a estrada que dá acesso a Santo Antônio de Leverger”.

Com 7% da obra já concluída, a trincheira terá 365 metros, com investimentos de R$ 20 milhões “Com acabamento diferenciado, sem os canos expostos e o pavimento feito como determina as corretas normas de engenharia. Hoje as obras estão dentro do cronograma e segue o padrão técnico exigido pelo governador”, explicou o secretário de Infraestrutura Marcelo Duarte.

Além da trincheira e das duplicações, a Sinfra finaliza o projeto para a construção de um viaduto que ficará na rotatória do posto Bom Clima para ajudar a desafogar o trânsito na região do Centro Político Administrativo. O viaduto deverá ser construído na Avenida República do Líbano, que leva até a rodoviária de Cuiabá.

“O Governo do Estado tem aplicado de forma consciente os recursos do Prodestur em obras que tenham grande importância social, como a construção dessa necessária trincheira que irá mudar a realidade da capital”, afirmou o secretário de Turismo.

A comitiva do governador também vistoriou a obra da rota alternativa construída na Avenida do Florais, interligando a Estrada da Guia (MT-010) com a Estada da Chapada (MT-251), próximo à Fundação Bradesco. A avenida servirá como rota alternativa durante o período de interdição.

Fonte: Sinfra-MT