Da Redação/Extra MT

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, dialogou em entrevista concedida à Rádio Capital FM, sobre seu papel frente ao Alencastro nesses 75 dias de gestão. Dentre as atuações, está a interlocução em Brasília-DF, com o principal objetivo de recuperar e prospectar convênios federais. A ação, segundo ele, é realizada em parceria com todas as secretarias, em especial a de Planejamento -, que tem uma diretoria específica para contratos e convênios.

“Identificamos que muitos recursos estavam para serem perdidos por falta de documentação, ou talvez uma interferência política. Portanto, o Prefeito Emanuel Pinheiro nos deu a incumbência para que ajudássemos os secretários e fóssemos a Brasília destravar tudo isso. Afinal, sabemos que estamos em período de crise e os recursos da prefeitura (Fonte 100), não são capazes de manter sozinhos todos os projetos que queremos implantar em Cuiabá”, disse.

Conforme Niuan, o dever encarregado a ele, culminou em visitas a diversos Ministérios no Distrito Federal e já rendeu frutos com a recuperação do importante convênio “PAC Cidades Históricas”, que tem a função de restaurar os casarões tidos como patrimônio histórico do município.

“Em uma rápida ação de nossa gestão, viajamos para Brasília com o secretário Zito Adrien, e conversamos pessoalmente com o diretor do IPHAM, ficamos a par da situação e viabilizamos todas as documentações pendentes, além de outros entraves. Dessa forma, conseguimos readquirir esse recurso que tem fundamental importância, principalmente pela recuperação do Centro Histórico que é a identidade cuiabana”, frisou.

Outro ponto abordado pelo vice-prefeito na entrevista, foram os projetos para a juventude de Cuiabá. Dentre os quais, destacam-se as oportunidades de empregos e geração de renda estudada por Niuan em parceria com o Secretário Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Vinícius Hugueney. Para Niuan, o caminho para quem acredita na juventude é focar na qualificação profissional.

“Vivemos uma crise muito forte no Brasil e quem acredita na juventude, que é o nosso futuro, tem que focar em qualificação profissional. O Brasil e Cuiabá somos todos nós! Não adianta pensar que um grupo individualizado vai melhorar sozinho um país. O maior legado que podemos deixar para nosso país fora a educação, que é incontestável, é a qualificação profissional. Compreendemos isso e estamos delineando parcerias inclusive com a iniciativa privada, para oportunizarmos novas vagas, ou mesmo as opções de fomentar a criação de micros e pequenas empresas. O que não podemos e deixar a crise afetar os jovens que são o futuro de Cuiabá”, ressaltou.

Além do ex-senador e radialista, Antero Paes de Barros, a entrevista que ocorreu nesta quinta-feira (16), contou com as participações dos jornalistas Mauro Camargo e Laice Souza.

Fonte: Assessoria Prefeitura