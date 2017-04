BRUNO VICENTE

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, participou nesta segunda-feira (17) da cerimônia de posse dos desembargadores Márcio Vidal e Pedro Sakamoto, como presidente e vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), respectivamente. Ambos assumem os lugares deixados, pelos também desembargadores, Maria Helena Póvoas e Luiz Ferreira da Silva, tendo como principal objetivo a condução do pleito eleitoral do próximo ano.

“Sem dúvida nenhuma a posse da nova diretoria do TRE é um dos momentos ímpares da democracia mato-grossense. Nesse sentido, a Prefeitura de Cuiabá não poderia deixar de estar presente para homenagear e desejar uma boa gestão aos empossados, que agora assumem a corte. Nossa expectativa é que seja dado andamento as diversas lutas do órgão, sempre prezando pelos valores da justiça, da igualdade e do devido processo legal eleitoral”, comentou o vice-prefeito.

Eleito para o biênio 2017-2019, o novo presidente da Casa, Márcio Vidal, destacou a satisfação em retornar ao TRE e ressaltou que conta com o apoio de todos que fazem parte do Tribunal. “É com enorme jubilo e emoção que retorno a essa corte. Assumir a presidência enche-me de orgulho e traz-me as mais gratas recordações. Recebo essa honrosa missão e abraço-a como uma grande dádiva. É uma enorme responsabilidade dirigir um Tribunal que cuida do processo de escolha dos representantes do povo”, disse Vidal.

Segundo o vice-presidente Pedro Sakamoto, a confiança que lhe foi depositada será justificada por meio de uma atuação séria, reta e harmônica com os princípios fundamentais da Constituição da República. “Agradeço a todos que me apoiam nessa jornada exigente, mas gratificante, que é a carreira da magistratura. Asseguro que o desembargador Márcio Vidal terá um parceiro em perfeita sintonia na vice-presidência e na corregedoria”, pontuou.