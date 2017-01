Hugo Fernandes

O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, e a Secretária Municipal de Saúde, Elizete Araújo, receberam as reivindicações dos técnicos de enfermagem, nesta sexta-feira (27). O encontro para tratar da pauta da categoria foi realizado na sede do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado de Mato Grosso (SIDATEN/MT), com o objetivo de apresentar as principais demandas da categoria à nova gestão.

Entre os pedidos, igualdade da carga horária de técnicos e enfermeiros (30 horas semanais). Outra solicitação é o pagamento de 40% a título de insalubridade, além de gratificações como o Prêmio Saúde. “Também queremos a revisão do nosso Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV), considerando que houve redução salarial e congelamento, situação já reconhecida pelo Município e pelo Sindicato”, observou a presidente do Sindaten/MT, Eglis Magalhães.

Para ela, a base salarial inicial da carreira deve ser equivalente a 70% sobre o vencimento base da enfermagem de nível superior. Além disso, os técnicos também solicitaram melhores condições de trabalho, melhorias das condições das unidades públicas de saúde, como sala de descanso e banheiros privativos.

Em atendimento aos pedidos, a secretaria de Saúde assegurou a realização de melhorias pontuais na estrutura do atual Hospital e Pronto Socorro Municipal, já que uma grande reforma só será possível após a conclusão do novo. “Vamos começar no PS, pois é o local mais crítico. Já sobre a os casos de assédio moral relatados pelos profissionais, Elizete coloco meu número de celular à disposição para o recebimento de denúncias”.

A secretária disse, também, que entre as medidas que já estão sendo tomadas pela gestão e que irão refletir positivamente entre os profidsinais da saúde está a reativação da mesa permanente de negociação, onde todas as questões ligadas aos trabalhadoes e demais assuntos relacionados a saúde serão discutidos.

A categoria também quer que a Lei Complementar n. 347 de 05/08/2014, que dispõe sobre a fixação de índice de reajuste do vencimento base de servidores profissionais da enfermagem do Município de Cuiabá e dá outras providências, seja reeditada. Outro pedido é para que seja destinados aos profissionais efetivos as funções de auxiliares e técnicos de enfermagem do Programa Saúde da Família (PSF), além da volta do posto policial dentro do PS para dar mais segurança aos pacientes e trabalhadores.

“Queremos a realização de concurso imediato para técnico de enfermagem, com jornada de 30 horas semanais. Também queremos que seja criada uma equipe de profissionais de assistência médica ao servidor da saúde, além da garantia da educação continuada aos profissionais das unidades”, pontuou Eglis.

De acordo com o vice-prefeito, é importante estabelecer um diálogo com todas as categorias, visto que não é possível colocar em prática uma gestão humana sem a abertura e sensibilidade para ouvir os anseios de cada setor da sociedade. “A reunião foi importante, para sabermos a real necessidades destes importantes profissionais. Estaremos sempre abertos às reivindicações e estudaremos maneiras de atendê-las na medida do possível”