ALESSANDRA BARBOSA

Cuiabá sediou este final de semana 3ª Copa de Bandas e Fanfarras, promovida pela Prefeitura de Cuiabá em parceria a Sociedade Mestre Inácio de Fanfarras de Mato Grosso. A competição começou na tarde de sábado, 14, encerrando no domingo, 15, com a participação de 1,5 mil competidores. O evento ocorreu no Complexo Dom Aquino e contou com a presença do vice-prefeito Niuan Ribeiro.

Este é um trabalho que envolve toda comunidade, pais, alunos, professores e diretores que têm a responsabilidade de despertar nas crianças o gosto pela música, pela coreografia e por toda disciplina que a modalidade exige como rítmica, musical, harmonia, coreografia, balisa e balisador e condutor da banda ou maestro. A comissão julgadora recebiam de uma comissão técnica a avaliação dos competidores, onde cada grupo avaliado tinha 20 minutos para mostrar o desempenho nas categorias, infantil, infanto juvenil, juvenil, senior e master.

Diante da organização, dos critérios exigidos, da quantidade de participantes atraídos pelo evento e do trabalho realizado pelas escolas, o vice-prefeito Niuan Ribeiro observou que estimular as bandas e fanfarras no município será mais uma maneira de ocupar intelectualmente os jovens, fazendo com eles não sejam seduzidos pelo mundo da violência, além de revelar talentos.

“Quero agradecer toda equipe envolvida pela oportunidade de estar participando. Desejo que esse seja o condão para incentivar esses grupos musicais que estavam esquecidos, porém, não esquecidos por esta gestão, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo na condução da organização. Estou muito feliz de estar aqui nesse momento, participando desse evento bonito e de pessoas dedicadas, que eu tenho certeza que só vem a contribuir com a educação dos jovens e crianças que estão aqui. Quanto mais investirmos na juventude, nas crianças e na educação, mais certo será nosso futuro, melhor será o nosso caminho, melhor será a nossa cidade e melhor será o nosso país. E é com muito orgulho que eu estou aqui representando a Prefeitura de Cuiabá, o prefeito Emanuel Pinheiro, e dizer pra vocês que deram o seu melhor na competição e todos são vitoriosos”, ressaltou Niuan Ribeiro.

Alunos com suas torcidas organizadas motivando as equipes e pais pararam para relembrar os tempos áureos das fanfarras em desfiles cívicos na Capital. “Eu vim até aqui trazer um tênis para meu sobrinho que vai se apresentar e acabei parando pra assistir e torcer, mas precisa ser mais incentivado. Está tudo muito bonito e os uniformes que eles usam dão destaque na competição. Muito bacana mesmo, ano que vem quero voltar com toda família”, destacou o administrador de empresas, Robson de Oliveira Cardoso.

Outro presente que o evento revelou foi a fanfarra do EMEB 12 de Outubro do Jardim Itamarati, batizada como a Fanfarra Cuiabá 300 Anos, retomada há apenas dois meses e nesse pouco tempo, conforme a professora Tania Almada, eles conseguiram unir 50 crianças, entre 07 e 15 anos. “Eu acredito que depois desta apresentação, devemos aumentar muito mais esse grupo atingindo nosso objetivo que em 2019 quando a cidade completa 300 anos estaremos com 300 crianças preparadas para fazer uma bela homenagem a nossa cidade” orgulha-se a professora.

Segue abaixo a relação dos três primeiros lugares:

Pelotão cívico

Souza bandeira – Cuiabá mt

Independente e Amigos – Cuiabá mt

12 de outubro – Cuiabá mt

Corpo Coreográfico

Souza Bandeira – Cuiabá mt

Pascoal Ramos – Cuiabá mt

Independente e amigos – Cuiabá mt

Mór

12 de Outubro – Cuiabá mt

12 de Outubro – Cuiabá mt

Nadir de Oliveira – Cuiabá mt

Corpo Musical

Souza Bandeira – Cuiabá mt

Pascoal Ramos – Cuiabá mt

12 de outubro – Cuiabá mt

baliza

Pascoal ramos – Cuiabá mt

Nadir de oliveira – Cuiabá mt

Águia de prata – Sinop mt

Balizador

Pascoal ramos – Cuiabá mt

Nadir de oliveira – Cuiabá mt

Águia de prata – Sinop mt

E a escola vencedora de todas as categorias foi a Estevão Alves – Cuiabá MT