O conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Waldir Teis, requereu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que seja declarada a incompetência da corte para julgar o processo que o afastou, bem como solicitou que seja determinado seu retorno à instituição.

Teis foi afastado por decisão do ministro Luiz Fux durante a Operação Malebolge, 12ª fase da megaoperação Ararath, realizada pela Polícia Federal em 14 de setembro. Além dele, foram afastados os conselheiros Carlos Novelli, Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, Walter Albano da Silva e Sérgio Ricardo de Almeida, este último já afastado anteriormente.

Eles são acusados de suposto recebimento de R$ 53 milhões em propina para aprovar as contas do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e de fazer ‘vistas grossas’ ao andamento das obras relativas à Copa do Mundo.

Conforme a defesa de Teis, a competência para julgar os conselheiros afastados é do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e não do STF, visto que já existe investigação em curso no STJ sobre os mesmos fatos.

Ainda segundo a defesa, foi requerido que seja feito o arquivamento da investigação no STF e determinado a devolução dos bens e documentos apreendidos durante a operação da PF.

Isto porque não teria sido provada a participação de Teis no suposto esquema de propina e “ninguém pode ser investigado, denunciado e muito menos condenado com base em provas ilícitas, quer seja ilicitude originária ou ilicitude por derivação”.

“Ao ler as denúncias aduzidas pelos Colaboradores, não encontrou qualquer ato concreto de participação do Conselheiro Waldir Julio Teis, nos atos supostamente ilícitos investigados nessa quadra, mas, tão somente, meras declarações unilaterais dos Colaboradores, não tendo o condão de albergar uma medida tão drástica, como a aqui vergastada”.

A defesa afirma ainda que foram “ilegais e abusivos” os pedidos do então procurador-geral, Rodrigo Janot, de busca e apreensão de bens como o afastamento, uma vez que não foram propostos junto ao STJ, cujo inquérito existe desde julho deste ano.

“Pelo simples amor aos debates, a Defesa acredita que a medida somente se mostrava urgente, urgentíssima para o ex-procurador Chefe da PGR, que estava encerrando seu mandato frente ao Órgão Ministerial atuante nesta Suprema Corte, carecendo assim, salvo melhor juízo, dos requisitos elementares para o acolhimento, processamento e deferimento da medida cautelar imposta ao peticionante”.