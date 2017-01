A arte da dança do ventre na vida de uma mulher!!!

A dança do ventre é uma arte que exala do corpo uma expressividadeem equilíbrioentre tempo e espaço conduzido pela leveza e sinuosidade da música árabe. Uma dança que a muitos encanta pela sua beleza, brilho, misteriosidade e técnica corporal voltadas para o quadril, braços, mãos, tronco dentre outras partes do corpo.

Quando uma mulher começa a fazer dança do ventre no seu íntimo, muitas percepções vão ganhando formas no seu modo de olhar para a vida e de olhar para si.

São os benefícios que a dança traz em termos de consciência corporal, melhora na autoestima, correção postural, aumento de flexibilidade, estímulo de criatividade, tonificação e fortalecimento dos músculos,aumentoda sensibilidade e intuição, ajuda no emagrecimento, diminuição ou alívio de cólicas menstruais, modela a cintura, combate a depressão, melhora na vida sexual , assim como prepara o corpo da mulher para gravidez e parto, combate a depressão dentre outros inúmeros benefícios.

A dança faz com que a mulher tenha uma fonte segurade autoconhecimento e na busca desse processo, onde a ajuda lidar com as suas emoções e sentimentos em relação a si mesma e tambémnos seus relacionamentos interpessoais, trazendo maisforça e confiança.

A dança do ventre traz o empoderamento da mulher com relação a sua feminilidade,uma dança que tem o poder de cura, e quando se fala em poder de cura, fala-se de amor próprio, de amar o seu corpo, a sua feminilidade, a sua essência, de se conhecer, de se valorizar, de deixar transcender a sua energia boa, de se deixar levar pelos mistérios da dança e pelo encanto da música que te leva a uma outra dimensão como se naquele momento existisse apenas sua alma, música e corpo na mais perfeita sintonia.

Mulheres praticantes da dança do ventre a fazem por hobby ou profissionalmente. Muitas começam como hobby e logo o amor pela dança às leva a trabalhar profissionalmente, o que não é uma regra. O importante é estar feliz praticando a dança e extrair o melhor que ela pode oferecer.

Em Cuiabá existem vários estúdios de dança do ventre com ótimas professoras e bailarinas que trabalham a dança na sua essência, não só a parte corporal da dança, como também a parte teórica que envolve a história, origem, ritmos e a cultura árabe.

São contemplados também vários espetáculos de dança do ventre,onde apresentam várias bailarinas profissionais nacionais eregionais, assim como as alunas. O movimento da dança do ventre em Cuiabá está cada dia mais ganhando seu espaço e aumentando as adeptas da dança, entãopara você mulher que pretende experimentar algo novo que possa te trazer grandes fontes vibrantes de energia, melhoras na saúde e principalmente autoconhecimento, a dança do ventre pode te proporcionar tudo isso e muito mais. Não deixe de sentir as mais variadas sensações que esta dança possa trazer. Vamos dançar e ser feliz!!!

Fabiana Sampaio Machado, é bailarina e amante da arte da dança do ventre.