Da Redação/Extra MT

Neste sábado (3) acontece o Bazar Beneficente em ajuda ao tratamento da cuiabana Lorena Santos, 23 anos, diagnosticada com uma doença neurológica degenerativa há cerca de cinco anos. A família tenta angariar fundos para que Lorena faça um tratamento em Bangkok, na Tailândia.

A síndrome “Mal de Machado Joseph”, conhecida como ataxia espinocerebelar, traz como consequências a perda dos movimentos, dificuldades na fala, na visão e até na ingestão de alimentos. A doença não tem cura, mas existem tratamentos para melhorar a condição de vida das pessoas.

A doença é rara e foi colocada em homenagem às duas primeiras famílias que manifestaram os sintomas nos Estados Unidos.

De acordo com informações, a doença chegou no Brasil com a colonização portuguesa e imigração dos açorianos no País.

O bazar será realizado no Colégio Fenix, durante todo o dia. Serão vendidos acessórios, roupas e comidas.

Mais informações pelo telefone (65) (65) 3666-1001.

O Colégio Fenix fica na Rua F, Nº 100 B – Loteamento São Mateus (Entrada do Parque Cuiabá).