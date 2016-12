Da Redação/Extra MT

A festa é aberta ao público e conta com diversas atrações musicais, além de uma vasta opção de buffet, com entrada, jantar e sobremesa.

Os preços dos convites variam de acordo com a acomodação que o público escolher, sendo elas mesa ou área vip.

As comidas e bebidas serão servidas das 20h às 06h.

Os ingressos podem ser adquiridos na Casa de Festas (localizada no Goiabeiras ou Pantanal Shopping) e pelo site www.casadefestas.net.

Para quem adquirir acomodação de MESAS, será servido:

ENTRADAS

QUENTES: Escondidinho de Carne Seca com Banana Frita, Quiche de Legumes.

FRIOS: Marinado de Lombo no Molho de Limão Siciliano, Terrine de Quijo com Calda de Frutas Vermelhas, Saladinha Oricchiette com Tomate Seco, Mix de Frios ao carbonell com Ervas (Queijos Variados, Presunto, Lombo Defumado, Azeitona Verde, Azeitona Preta e Picles), Cesta de Pães e Torradas.

JANTAR

Salada Crocante (Alface Americana, Acelga, Rúcula, Tomate Seco, Abacaxi em Cubos, Bacon Frito, Tomate Cereja, Palmito) Molho de Mostarda e Mel; Arroz Branco, Arroz com Lentilha, Farofa Crocante de Alho com Bacon, Pernil Assado ao Molho de Abacaxi, Filé de Frango Recheado com Farofa de Castanha, Canelone de Ricota ao Molho Perfumado de Manjericão.

SOBREMESA

Estação Fria de Sorvetes e Picolés

Ilha de Caldos – Escaldado Cuiabano e Caldo Verde

Para acomodação de ÁREA VIP:

ILHA FRIA

Cuscuz individuais de Frango com Legumes

Salada Oricchiette de Salaminho Italiano ao creme de manjericão

Cone dos Deuses

Cestinhas Crocantes de Marinado de Carne

ILHA QUENTE

Canelone de Ricota ao Sugo Perfumado de Manjericão

Risoto de calabresa defumada e tomates frescos

Escondidinho de Lombo

ILHA DE SALGADOS

Mini Hot Dog

Salgados Variados – Fritos e Assados

ILHA DE CALDOS

Caldo de Lentilhas com Bacon

Escaldado Cuiabano

SOBREMESA

ESTAÇÃO FRIA DE SORVETES E PICOLÉS.

BEBIDAS

Cerveja Itaipava e Skol, Suco, Refrigerante e Água

PROGRAMAÇÃO MUSICAL:

PISTA BAILE

20:00 – Abertura com dj Rodrigo Waz

22:00 – Show Sarah e Lívia

00:00 – Bateria Show Mestre Munir

00:40 – Banda Gerasom (todos os ritmos: axé, disco, sertanejo, rock e etc)

04:30 – Dj Charles Pitter

06:00 – Encerramento

ESPAÇO LOUNGE

22:00 – Som Ambiente

00:40 – Dj Joilson

02:00 – Dj Karine Bueno

04:00 – Dj Teco

06:00 – Encerramento

O Cenarium Rural fica na Avenida Dr. Hélio Hermínio Ribeiro Torquato da Silva, Centro Politico Administrativo, Cuiabá.