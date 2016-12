TERRA

Aos 24 anos, Luan Santana é um dos sertanejos da nova geração mais famosos e arrasta milhares de fãs aos seus shows todos os fins de semana pelos quatro cantos do País. Mas, se engana quem pensa que só as músicas românticas fazem tanto sucesso. Na verdade, o motivo da histeria são as calças jeans extremamente justas do cantor nascido em Mato Grosso do Sul. "Eu chegava a usar bota com calça de mulher. O Fernandinho (da dupla Fernando e Sorocaba) me passou a dica pra comprar o modelo feminino. Era apertado pra c***!”, disse em entrevista à edição de junho da revista Playboy .

Mesmo apertadas além da conta, parece que o esforço na hora de se vestir compensa, já que as fãs não se controlam e fazem chover calcinhas no palco durante os shows de Luan. Ele diz que tem em seu escritório umas seis mil lingerie de tamanhos variados. "Eu guardo tudo, mesmo as usadas".

E o sucesso não é só com as fãs anônimas não. Ele confirmou durante a entrevista que já se relacionou com várias modelos que saíram nuas na capa da revista. "Deixa eu pensar aqui…foram seis!". Alguém aí arrisca um palpite de quem são?

Mesmo com essa vida agitada, Luan tem sua orientação sexual questionada constantemente e conta que no início da carreira se incomodava muito com os boatos de que seria gay. "Ficava acordado de madrugada pesquisando o meu nome no Google pra ver se estavam falando. Acho que por eu ser muito novo, pentear o cabelo diferente, por usar umas roupas mais descoladas. Todos os outros sertanejos usavam bota, camisa e chapéu", contou.