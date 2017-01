Da Redação/Extra MT

A Feira teve inicio nesta sexta-feira (16), no Pantanal Shopping, e segue até o dia 23 de dezembro com as mais diversas peças de artesanato e exposições de arte.

Segundo os organizadores, o objetivo é propiciar um espaço privilegiado a um grupo de artesãos, para exposição, divulgação e venda de seus produtos, promovendo conhecimento acerca da cultura cuiabana, preservando e valorizando seu formato artesanal.

A Feira é realizada no horário de funcionamento do shopping, das 10h às 22h de segunda a sábado e das 14h às 20h, no domingo. A exposição está em frente a Universidade de Cuiabá, no primeiro andar.